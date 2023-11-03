Балканська битва НБА, німецька класика, фінал у храмі футболу: анонс вихідних у спорті

"Денвер" – "Даллас"

4 листопада, 04:00, Денвер, "Болл Арена", телетрансляція на Setanta Sports

Центральною подією тижня за океаном стане битва лідерів Заходу Національної баскетбольної асоціації. Утім, поєдинок "Денвера" та "Далласа" сприймають і крізь призму протистояння зірок команд – Ніколи Йокіча та Луки Дончіча. Серб і словенець уособлюють майбутнє НБА, що вже настало. Друзі поза паркетом творять історію асоціації паралельними курсами.

"Кременчук" – "Київ Кепіталз"

4 листопада, 14:00, Кременчук, "Айсберг", трансляція на YouTube-каналі ФХУ

Нова столична команда зі старту хокейного сезону стала не просто грозою авторитетів. "Кепіталз", здається, всерйоз націлені на боротьбу за медалі. Нахабно назвавшись головним клубом Києва, підопічні Вадима Шахрайчука гідно протистояли "Соколу" та зняли скальп із "Кременчука" (6:0). Останні спробують реваншуватися на рідному "Айсберзі".

Фото: "Кепіталз" шокували кременчуківців у столиці (facebook.com/fhu.com.ua)

"Боруссія" Д – "Баварія"

4 листопада, 19:30, Дортмунд, "Вестфаленштадіон", телетрансляція на Setanta Sports+

Після гучного фіаско в Кубку Німеччини "Баварія" намагатиметься реабілітуватися в Бундеслізі. Календар став союзником мюнхенців. Як же повернути любов фанатів, як не тріумфом у Der Klassiker? Класичне протистояння з "Боруссією" матиме і турнірний вимір. І "Баварія", і "Дортмунд" намагаються не відставати від "Байєра". Кожен гратиме на перемогу, бо нічия – на користь конкурентам.

"Бока Хуніорс" – "Флуміненсе"

4 листопада, 22:00, Ріо-де-Жанейро, "Маракана", трансляція на території України не запланована

Принципова битва Аргентини та Бразилії відбудеться у фіналі Копа Лібертадорес. Шестиразовий переможець турніру "Бока Хуніорс" цього разу не матиме статусу фаворита. По-перше, фінал проти "Флуміненсе" прийме бразильська футбольна святиня – "Маракана". По-друге, форма аргентинського гранда цьогоріч посередня. Три стадії плей-офф "генуезці" здолали лише в серії пенальті...

Фото: Едінсон Кавані прагне поповнити колекцію трофеїв (facebook.com/CopaLibertadores)

Гран-прі Сан-Паулу

5 листопада, 19:00, Сан-Паулу, "Інтерлагос", телетрансляція на Setanta Sports+

У чемпіонаті Формули-1 зберігаються локальні інтриги. Досі незрозуміло, хто стане віце-чемпіоном сезону. Мексиканець Серхіо Перес неабияк здав за кермом "Ред Булла", але і в Льюїса Хемілтона ("Мерседес") брак стабільності. Окрім того, справжні фанати F1 підсвідомо зважають на фактор "Феррарі". Скудерія завжди може здивувати. Щоправда, останнім часом лише в негативному сенсі.