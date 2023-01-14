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Балістичні чи зенітні ракети. Військові розповіли, чим росіяни обстріляли Київ

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні, 14 січня, атакували Київ нетиповим озброєнням. Ворог, ймовірно, застосував балістичні чи зенітні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Поки що працюють люди з уламками… Імовірність є, що це були або балістичні ракети "Іскандер-М", або зенітні с комплексів С-300 певних модифікацій, а також С-400 не виключено, які теж є на півночі від України. Зараз буде визначено, який тип ракет було застосовано", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Києву. Відомо, що є влучання в об’єкт інфраструктури. Уламки збитих ракет впали у нежилу будівлю у Голосіївському районі та на авто у Дарницькому районі столиці.

У Повітряних силах заявили, що Росія випустила ракети з північного напрямку по балістичній траєкторії, тому сигнал повітряної тривоги у Києві дали пізніше.

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