ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бали пока не откроют для иностранных туристов. На острове вспышка COVID

Новина українською →
Бали, Вторник 29 июня 2021 11:59
Бали пока не откроют для иностранных туристов. На острове вспышка COVID Фото: иностранных туристов пока не будут пускать на Бали (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Индонезии из-за вспышки COVID решило продлить запрет на посещение курортного Бали для иностранных туристов. Власти намерены ждать, пока ситуация не станет более благоприятной.

Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, передает Reuters.

"Мы нацелены на конец июля - начало августа, но мы просто должны помнить о вспышке коронавируса. Мы будем ждать, когда ситуация станет более благоприятной", - отметил он.

По его словам, перед открытием Бали необходимою, чтобы число ежедневных заражений коронавирусом на острове снизилось хотя бы до 30-40. Однако ситуацию осложняют крайне низкие показатели тестирования, которые не соответствуют стандартам ВОЗ.

Также министр отметил, что уже до конца июля может быть достигнута отметка в более 70% вакцинированных балийцев.

Напомним, ранее предполагалось, что Бали откроется для иностранных туристов в июне. Но на сегодня по всей Индонезии фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия Бали COVID-19 Коронавирус
NEWS
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом