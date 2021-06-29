ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Балі поки не відкриють для іноземних туристів. На острові спалах COVID

Новость на русском →
Бали, Вівторок 29 червня 2021 11:59
Балі поки не відкриють для іноземних туристів. На острові спалах COVID Фото: іноземних туристів поки не пускатимуть на Балі (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Індонезії через спалах COVID вирішив продовжити заборону на відвідування курортного Балі для іноземних туристів. Влада має намір чекати, поки ситуація не стане більш сприятливою.

Про це заявив міністр туризму і креативної економіки Індонезії Сандіага Уно, передає Reuters.

"Ми націлені на кінець липня - початок серпня, але ми просто повинні пам'ятати про спалах коронавірусу. Ми будемо чекати, коли ситуація стане більш сприятливою", - зазначив він.

За його словами, перед відкриттям Балі необхідно, щоб число щоденних заражень коронавірусом на острові знизилося хоча б до 30-40. Однак ситуацію ускладнюють вкрай низькі показники тестування, які не відповідають стандартам ВООЗ.

Також міністр зазначив, що вже до кінця липня може бути досягнута позначка в понад 70% вакцинованих балійців.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Балі відкриється для іноземних туристів у червні. Але на сьогодні по всій Індонезії фіксують антирекорди щодо захворюваності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Индонезия Бали COVID-19 Коронавірус
NEWS
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом