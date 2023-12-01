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Для балансування енергосистеми задіюють резерви ТЕЦ, ТЕС і ГЕС, - Міненерго

П'ятниця 01 грудня 2023 17:20
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Для балансування енергосистеми задіюють резерви ТЕЦ, ТЕС і ГЕС, - Міненерго Фото: для балансування енергосистеми задіюють резерви ТЕЦ, ТЕС і ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна задіяла додаткові блоки ТЕС, ТЕЦ та ГЕС для підтримання надійності української енергосистеми 30 листопада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики.

"Вчора (30 листопада, - ред.) для покриття потреб споживачів у роботу було включено додаткові генеруючі потужності. А саме: енергоблок на одній з ТЕЦ потужністю у 100 МВт, блок ТЕС потужністю у 180 МВт, а також буде запущено в роботу гідроагрегат, який на максимумі може давати у систему понад 300 МВт потужності", - йдеться в повідомлення міністерства.

Там також зазначили, що станом на 11:00 дефіцит в енергосистемі не спостерігався.

"Потенційний екстрений імпорт, який може знадобитись для покриття споживання в пікові вечірні години, не перевищуватиме 1% добового споживання, та є стандартним інструментом, що використовується в подібних ситуаціях", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, напередодні в НЕК "Укренерго" повідомляли, що, за поточними прогнозами погоди, наступного тижня очікується похолодання, збільшення споживання електроенергії і, відповідно, може знову виникнути дефіцит.

Однією з ключових причин дефіциту експерти також називають відсутність в енергосистемі резервів, що спричинено окупацією та пошкодження РФ понад 15 ГВт генеруючих потужностей.

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