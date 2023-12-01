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Для балансировки энергосистемы задействуют резервы ТЭЦ, ТЭС и ГЭС, - Минэнерго

Пятница 01 декабря 2023 17:20
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Для балансировки энергосистемы задействуют резервы ТЭЦ, ТЭС и ГЭС, - Минэнерго Фото: для балансировки энергосистемы задействуют резервы ТЭЦ, ТЭС и ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина задействовала дополнительные блоки ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для обеспечения надежности украинской энергосистемы 30 ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики.

"Вчера (30 ноября, - ред.) для покрытия потребностей потребителей в работу были включены дополнительные генерирующие мощности. А именно: энергоблок на одной из ТЭЦ мощностью 100 МВт, блок ТЭС мощностью 180 МВт, а также будет запущен в работу гидроагрегат, который на максимуме может давать в систему более 300 МВт мощности", - говорится в сообщении министерства.

Там также отметили, что на 11:00 дефицит в энергосистеме не наблюдался.

"Потенциальный экстренный импорт, который может потребоваться для покрытия потребления в пиковые вечерние часы, не будет превышать 1% суточного потребления и является стандартным инструментом, который используется в подобных ситуациях", - добавили в министерстве.

Напомним, накануне в НЭК "Укрэнерго" сообщали, что по текущим прогнозам погоды на следующей неделе ожидается похолодание, увеличение потребления электроэнергии и, соответственно, может снова возникнуть дефицит.

Одной из ключевых причин дефицита эксперты также называют отсутствие в энергосистеме резервов, вызванное оккупацией и повреждением РФ более 15 ГВт генерирующих мощностей.

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