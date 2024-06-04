Баланс економіки та оборони: яким має бути ефективне бронювання

Якою має бути процедура бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, щоб зберегти баланс між потребами сектора Оборони і викликами економіки. Про це читайте в колонці координатора експертних груп Економічної експертної платформи, асоційованого експерта CASE Україна Олега Гетмана.

Останнім часом проблема бронювання працівників виходить на перші місця серед всіх проблем бізнесу. Відповідно до нещодавнього репрезентативного опитування Інституту економічних досліджень - ефективні процедури бронювання та баланс економіки та оборони - посіли друге місце серед найбільш очікуваних реформ для малого та середнього бізнесу.

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Питання щодо бронювання військовозобов’язаних в Україні регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також постановою Кабінету Міністрів України № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

На цей час склалася ситуація, коли бронювання військовозобов’язаних передбачено для низки секторів економіки, однак воно не є можливим для інших важливих секторів. Крім того, процедура бронювання вкрай обтяжлива та забюрократизована, містить у собі численні неузгодженості та невизначені строки виконання. Усі ці питання потребують врегулювання шляхом внесення змін до зазначених вище нормативно-правових актів.

Якими є ключові проблеми бронювання працівників

У сфері бронювання військовозобов'язаних найбільш критичними є наразі такі проблеми:

Обтяжливі процедури бронювання та непередбачувані терміни. Частина компаній, що ініціювали процедуру бронювання працівників та подали всі необхідні документи, очікують відповіді по 3-5 місяців. В середньому процедура бронювання займає 1,5 місяці, що є проблемою для бізнесу та економіки в цілому. Виявлення найменшої помилки у заявці на бронювання або супровідних документах по одному працівнику має наслідком відмову в бронюванні усіх військовозобовʼязаних за поданим списком.

Це є контрпродуктивною практикою, яку необхідно якнайшвидше змінити.

Термін бронювання - лише півроку. Цей термін не є оптимальним, призводить до зайвих бюрократичних процедур та контрпродуктивних витрат часу підприємцями, які й без того знаходяться у складному становищі. Неможливість бронювання ФОПів, які мають мобілізаційні завдання (замовлення), їх найманих працівників та ГІГ-спеціалістів. Також неможливим є бронювання працівників з дефіцитною військово-обліковою спеціалізацією. Ця проблема є вкрай актуальною, необхідно внести відповідні зміни до нормативно-правових актів для вирішення проблеми. Досі відсутня можливість бронювання кінцевих бенефіціарних власників (які не є працівниками) підприємств, критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідно до новоприйнятого закону Кабмін має розробити порядок бронювання таких осіб та передбачити його у Постанові № 76.

Окрім критичної необхідності якнайшвидшого виправлення перелічених недоліків, доцільно також передбачити додатковий механізм бронювання цінних спеціалістів через економічні показники.

У Верховній Раді України на цей час обговорюються дві моделі так званого "економічного бронювання", напрацьовані Комітетом ВРУ з питань економічної політики, що передбачають можливість забронювати критично важливих для підприємства працівників.

Що необхідно зробити для забезпечення якісного бронювання

Фахівці аналітичних центрів Економічної експертної платформи у співпраці з Help – Hilfe zur Selbsthilfe провели дослідження найбільших проблем у сфері бронювання військовозобов'язаних та надали рекомендації щодо критичних змін до законодавства та підзаконних актів.

Процедура бронювання має враховувати інтереси сектору оборони і виклики економіки (колаж: РБК-Україна)

В першу чергу необхідно суттєво пришвидшити та дебюрократизувати процес бронювання, забезпечити бронювання через портал "Дія" за одну добу, відмовитися від паперового формату бронювання на користь електронного. У новій моделі "е-Бронювання" передбачити, що з моменту отримання витягу (сертифікату) через портал "Дія" здійснюється постановка військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік відповідним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Строк тимчасового бронювання для уточнення даних потрібно збільшити з одного місяця до трьох.

Важливо внести зміни до Постанови № 76 та передбачити механізм автоматичного продовження відстрочки від мобілізації для раніше заброньованих осіб у разі подання підприємством відповідної заявки, а також передбачити можливість бронювання на 1 рік. Передбачити також Постановою, що при виявленні помилки у заявці підприємства на бронювання або супровідних документах щодо одного працівника - має бути відмова саме щодо цього працівника, і погодження всіх інших, щодо яких немає помилок.

Вкрай необхідним є розширити бронювання на критично важливих працівників - ФОПів, які мають мобілізаційні завдання (замовлення), їх найманих працівників, ГІГ-спеціалістів, працівників з дефіцитною військово-обліковою спеціалізацією.

Передбачити можливість бронювання працівників українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проекти за кошти українських донорів (як фізичних, так і юридичних осіб) - внести відповідні зміни до Постанови № 76.

Необхідно пришвидшити внесення змін до Постанов КМУ на виконання прийнятого оновленого Закону (проєкт №10449), зокрема визначити критерії, на основі яких відповідні підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, а їх працівники підлягатимуть бронюванню; переглянути порядок бронювання військовозобов’язаних з урахуванням вимог цього Закону та прийняти відповідні нормативно-правові акти.

На цей час Кабінетом міністрів розроблені зміни до Постанови №76, які частково враховують пропозиції аналітичних центрів та бізнесу, зокрема забезпечують подання документів через "Дію", пришвидшують процедури. Проте нові зміни до Постанови містять критичні недоліки і не вирішують всіх проблем.

Сподіваємось, що Кабінет міністрів врахує пропозиції експертів та створить якісну процедуру бронювання, забезпечивши баланс між економікою та обороною країни.