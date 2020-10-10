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В Баку заявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Баку, Суббота 10 октября 2020 18:15
В Баку заявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Около двух часов назад в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе был прекращен огонь. Азербайджанские военнослужащие подавили огневые точки армянской стороны.

Об этом на брифинге с российскими СМИ сообщил представитель администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов, передает агентство ТАСС.

По его словам, сейчас администрация главы государства получает информацию от военных о том, что в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня.

"Мы созванивались некоторое время назад, по их информации огонь прекращен около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены", - рассказал Ахундов.

Напомним, вчера министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Переговоры враждующих сторон длились более 11 часов в Москве.

Перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу сегодня в 12:00 по местному времени. Однако стороны конфликта почти сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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