В Баку силовики не дали провести акцию против насилия над женщинами

В столице Азербайджана Баку 20 октября силовики не разрешили провести акцию по защите прав женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

В акции приняли участие около 60 человек. Демонстранты планировали пройти по улицам города. Однако полиция преградила им путь и вырывала плакаты из рук.

Активисты смогли пройти маршем около ста метров, они скандировали "Нет насилию над женщинами!", "Нет ранним бракам!". Нескольких участников силовики задержали, но впоследствии отпустили.

Как сообщает Meydan.tv, лозунг этого митинга - "Убийство женщины - это политика". Активисты вышли на протест против убийств женщин, случаев физического и психологического насилия, которые в последнее время участились.

Напомним, Европейский союз призвал власти Азербайджана расследовать задержания нескольких десятков человек, пытавшихся провести в Баку мирный митинг.

В столице Азербайджана Баку полиция задержала десятки оппозиционных активистов перед запланированной на 19 октября акцией протеста. Среди задержанных, в частности, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. Полиция оцепила центр Баку, было закрыто несколько станций метро и отключен мобильный интернет в центральной части азербайджанской столицы. Власти страны отказались согласовать акцию, намеченную на 19 октября, поэтому протесты считаются несанкционированными.