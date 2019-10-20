ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Баку силовики не дали провести акцию против насилия над женщинами

Новости » Общество    20.10.2019 - 21:57
В Баку силовики не дали провести акцию против насилия над женщинами
Фото: митинг в Баку (azerbaijan, Protest ag)

Полиция преградила путь митингующих и вырывала плакаты из рук

В столице Азербайджана Баку 20 октября силовики не разрешили провести акцию по защите прав женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

В акции приняли участие около 60 человек. Демонстранты планировали пройти по улицам города. Однако полиция преградила им путь и вырывала плакаты из рук.

Активисты смогли пройти маршем около ста метров, они скандировали "Нет насилию над женщинами!", "Нет ранним бракам!". Нескольких участников силовики задержали, но впоследствии отпустили.

Как сообщает Meydan.tv, лозунг этого митинга - "Убийство женщины - это политика". Активисты вышли на протест против убийств женщин, случаев физического и психологического насилия, которые в последнее время участились.

Напомним, Европейский союз призвал власти Азербайджана расследовать задержания нескольких десятков человек, пытавшихся провести в Баку мирный митинг.

В столице Азербайджана Баку полиция задержала десятки оппозиционных активистов перед запланированной на 19 октября акцией протеста. Среди задержанных, в частности, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. Полиция оцепила центр Баку, было закрыто несколько станций метро и отключен мобильный интернет в центральной части азербайджанской столицы. Власти страны отказались согласовать акцию, намеченную на 19 октября, поэтому протесты считаются несанкционированными.

Евросоюз призвал расследовать задержания на митинге в Баку В Азербайджане задержаны десятки оппозиционеров за несанкционированный митинг
Новости Украины БакуМитинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь