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У Баку силовики не дали провести акцію проти насильства над жінками

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 21:57
У Баку силовики не дали провести акцію проти насильства над жінками
Фото: мітинг у Баку (azerbaijan, Protest ag)

Поліція перегородила шлях мітингувальників і виривала плакати з рук

В столиці Азербайджану Баку, 20 жовтня силовики не дозволили провести акцію на захист прав жінок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

В акції взяли участь близько 60 осіб. Демонстранти планували пройти вулицями міста. Однак поліція перегородила їм шлях і виривала плакати з рук.

Активісти змогли пройти маршем близько ста метрів, вони скандували "Ні насильству над жінками!", "Немає раннім шлюбам!". Кількох учасників силовики затримали, але згодом відпустили.

Як повідомляє Meydan.tv, гасло цього мітингу - "Вбивство жінки - це політика". Активісти вийшли на протест проти вбивств жінок, випадків фізичного і психологічного насильства, які останнім часом почастішали.

Нагадаємо, Європейський союз закликав владу Азербайджану розслідувати затримання кількох десятків осіб, які намагалися провести в Баку мирний мітинг.

У столиці Азербайджану Баку поліція затримала десятки опозиційних активістів перед запланованої на 19 жовтня акцією протесту. Серед затриманих, зокрема, лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі. Поліція оточила центр Баку, було закрито кілька станцій метро і відключений мобільний інтернет в центральній частині азербайджанської столиці. Влада країни відмовилися погодити акцію, заплановану на 19 жовтня, тому протести вважаються несанкціонованими.

Євросоюз закликав розслідувати затримання на мітингу в Баку У Азербайджані затримали десятки опозиціонерів за несанкціонований мітинг
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