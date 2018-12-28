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В Баку планируют запуск автобусов-беспилотников

Новости » Общество    28.12.2018 - 20:00
В Баку планируют запуск автобусов-беспилотников
Фото: автобус-беспилотник (report.az)

Это запланировано в Госпрограмме по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы

В столице Азербайджана Баку до 2023 года планируется начать использование в пассажироперевозках автономных транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Report.

Издание отмечает, что это запланировано в Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы.

"До 2023 года в Азербайджане, в Баку, планируется начать использование в пассажироперевозках автономных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующим государственным структурам поручено подготовить предложения с целью усовершенствования законодательства об использовании во внутригородских пассажироперевозках автономных транспортных средств.

Госструктурам также поручено определить пилотные туристско-развлекательные территории, где будет организовано движение данного вида транспорта, а также решить другие организационно-правовые вопросы на 2019-2023 годы.

Напомним, в исследовании PwC, посвященном развитию искусственного интеллекта, отмечается, что полностью беспилотный транспорт появится в большинстве крупнейших городов мира до 2040 года. По прогнозу аналитиков, первые беспилотные автомобили должны появиться на дорогах уже в 2021 году. Однако они будут требовать некоторого вмешательства водителя при определенных ситуациях.

При этом полный переход транспортных средств на высокий уровень автономности состоится через 10 лет.

РБК-Украина также писало, что компания Apple разработала новую технологию для беспилотных авто.

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