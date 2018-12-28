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У Баку планують запуск автобусів-безпілотників

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 20:00
У Баку планують запуск автобусів-безпілотників
Фото: автобус-безпілотник (report.az)

Це заплановано у Держпрограмі з безпеки дорожнього руху в Азербайджані на 2019-2023 роки

У столиці Азербайджану Баку до 2023 року планується розпочати використання у пасажироперевезеннях автономних транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал Report.

Видання зазначає, що це заплановано у Державній програмі з безпеки дорожнього руху в Азербайджанській Республіці на 2019-2023 роки.

"До 2023 року в Азербайджані, у Баку, планується розпочати використання у пасажироперевезеннях автономних транспортних засобів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідним державним структурам доручили підготувати пропозиції з метою удосконалення законодавства щодо використання у внутрішньоміських пасажироперевезеннях автономних транспортних засобів.

Держструктурам також доручено визначити пілотні туристично-розважальні території, де буде організовано рух даного виду транспорту, а також вирішити інші організаційно-правові питання на 2019-2023 роки.

Нагадаємо, у дослідженні PwC, присвяченому розвитку штучного інтелекту, зазначається, що повністю безпілотний транспорт з'явиться у більшості найбільших міст світу до 2040 року. За прогнозом аналітиків, перші безпілотні автомобілі повинні з'явитися на дорогах вже у 2021 році. Однак вони будуть вимагати деякого втручання водія при певних ситуаціях.

При цьому повний перехід транспортних засобів на найвищий рівень автономності відбудеться ще через 10 років.

РБК-Україна також писало, що компанія Apple розробила нову технологію для безпілотних авто.

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