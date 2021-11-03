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Эта бактерия убивает ежегодно 150 тысяч младенцев: ВОЗ призвала разработать вакцину

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Женева, Среда 03 ноября 2021 15:20
Эта бактерия убивает ежегодно 150 тысяч младенцев: ВОЗ призвала разработать вакцину Фото: ВОЗ призвала разработать вакцину от бактерии, которая ежегодно убивает 150 тысяч младенцев (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

ВОЗ выступила с призывом разработать вакцину против бактериальной инфекции, от которой ежегодно умирают 150 000 младенцев. Регистрируются случаи внутриутробные смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ВОЗ.

Согласно отчету организации ООН и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), стрептококки группы B (GBS), вызывающие сепсис и менингит, представляют собой гораздо большую проблему для здоровья, чем считалось ранее.

В отчете говорится, что этот тип бактерий является причиной 500 000 преждевременных родов в год и многих необратимых заболеваний. Документ подтверждает масштабы этого явления - около 100 000 умерших младенцев и 50 000 мертворождений ежегодно, указывая при этом, что в сборе данных имеются неточности и что фактическое число жертв может быть больше.

"Это новое исследование показывает, что стрептококки группы B представляют собой недооцененную угрозу для выживания и благополучия новорожденных, что оказывает разрушительное воздействие на множество семей по всему миру", - рассказал Филипп Ламбах, эксперт ВОЗ по иммунизации населения.

Профессор Джой Лоун из LSHTM подчеркнула, что вакцина может спасти сотни тысяч жизней, и высказала сожаление по поводу того, что несмотря на то, что разработка вакцины идет уже 30 лет, прогресса в данном вопросе как не было, так и нет.

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