Эта бактерия убивает ежегодно 150 тысяч младенцев: ВОЗ призвала разработать вакцину

Согласно отчету организации ООН и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), стрептококки группы B (GBS), вызывающие сепсис и менингит, представляют собой гораздо большую проблему для здоровья, чем считалось ранее.

В отчете говорится, что этот тип бактерий является причиной 500 000 преждевременных родов в год и многих необратимых заболеваний. Документ подтверждает масштабы этого явления - около 100 000 умерших младенцев и 50 000 мертворождений ежегодно, указывая при этом, что в сборе данных имеются неточности и что фактическое число жертв может быть больше.

"Это новое исследование показывает, что стрептококки группы B представляют собой недооцененную угрозу для выживания и благополучия новорожденных, что оказывает разрушительное воздействие на множество семей по всему миру", - рассказал Филипп Ламбах, эксперт ВОЗ по иммунизации населения.

Профессор Джой Лоун из LSHTM подчеркнула, что вакцина может спасти сотни тысяч жизней, и высказала сожаление по поводу того, что несмотря на то, что разработка вакцины идет уже 30 лет, прогресса в данном вопросе как не было, так и нет.