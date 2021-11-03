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Ця бактерія вбиває щорічно 150 тисяч немовлят: ВООЗ закликала розробити вакцину

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Женева, Середа 03 листопада 2021 15:20
Ця бактерія вбиває щорічно 150 тисяч немовлят: ВООЗ закликала розробити вакцину Фото: ВООЗ закликала розробити вакцину від бактерії, яка щорічно вбиває 150 тисяч немовлят (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

ВООЗ виступила із закликом розробити вакцину проти бактеріальної інфекції, від якої щорічно вмирають 150 000 немовлят. Реєструються випадки внутрішньоутробні смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВООЗ.

Згідно зі звітом організації ООН і Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (LSHTM), стрептококи групи B (GBS), що викликають сепсис і менінгіт, представляють собою набагато більшу проблему для здоров'я, ніж вважалося раніше.

У звіті говориться, що цей тип бактерій є причиною 500 000 передчасних пологів на рік і багатьох незворотних захворювань. Документ підтверджує масштаби цього явища - близько 100 000 померлих немовлят і 50 000 мертвонароджень щорічно, вказуючи при цьому, що в зборі даних є неточності і що фактичне число жертв може бути більше.

"Це нове дослідження показує, що стрептококи групи B являють собою недооцінену загрозу для виживання і благополуччя новонароджених, що надає руйнівний вплив на безліч сімей по всьому світу", - розповів Філіп Ламбах, експерт ВООЗ з імунізації населення.

Професор Джой Лоун з LSHTM підкреслила, що вакцина може врятувати сотні тисяч життів, і висловила жаль з приводу того, що незважаючи на те, що розробка вакцини йде вже 30 років, прогресу в даному питанні як не було, так і немає.

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ВООЗ Вакцина
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