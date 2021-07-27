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Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова. Своего поста также лишился начальник экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Глава Службы безопасности уволил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста - президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой", - сказал Никифоров.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ. Был уволен ряд заместителей Баканова.

Отметим, ранее стало известно о задержании Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

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Служба безопасности Украины