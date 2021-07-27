Баканов уволил начальника управления внутренней безопасности СБУ

Глава СБУ Иван Баканов уволил начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова. Своего поста также лишился начальник экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
"Глава Службы безопасности уволил Андрея Наумова и Андрея Трепилка. Мотивация этих кадровых изменений очень проста - президент требует от Службы безопасности усилить борьбу с контрабандой", - сказал Никифоров.
Напомним, накануне Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ. Был уволен ряд заместителей Баканова.
Отметим, ранее стало известно о задержании Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.