Баканов прибыл в США для подготовки визита Зеленского

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов прибыл в Соединенные Штаты Америки для ознакомления с результатами украино-американского безопасного сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Баканов провел беседу со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил обсудив практические шаги стратегического партнерства между двумя странами.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться на приглашение Президента США Дональда Трампа", - заявили в СБУ.

Сообщается, что Баканов довел американской стороне ряд стратегических посланий Зеленского.

"В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства", - рассказали в СБУ.

Также глава СБУ подчеркнул приверженность новой команды в Киеве курса политических и экономических реформ, которые должны приблизить Украину к лучшим европейским стандартам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Баканов отказался прояснить ситуацию с гражданством жены. Баканов не сообщил, как давно его жена подала заявление на получение украинского гражданства.