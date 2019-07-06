Баканов представил руководителей СБУ Закарпатской и Львовской области

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов представил новых руководителей Управления СБУ в Закарпатской и Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Facebook.

Сообщается, что во Львове на должность начальника областного управления украинской спецслужбы был назначен Александр Бондарук.

"Глава государства отметил важность ежедневной координации совместных усилий СБ с новоназначенным председателем ОГА для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе", - заявили в СБУ.

Также в Ужгороде Баканов представил на должность руководителя Управления СБУ в Закарпатской области Ивана Рудницкого.

"Баканов определил перед вновь назначенными руководителями региональных управлений СБ Украины первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности борьбы с контрабандой и противодействия системной коррупции", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Баканов пообещал уволить руководителей СБУ Закарпатской области. Отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского, когда будут уволены руководители управлений СБУ Закарпатской области, Баканов заявил, что "на следующей неделе".