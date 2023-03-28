У Бахмуті зменшилася кількість бойових зіткнень. Череватий назвав причину

Кількість боєзіткнень у Бахмуті в останні три дні зменшилась. При цьому навряд чи це пов'язано зі згасанням наступу окупантів.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.
"Останні три дні можна аналізувати, що кількість боєзіткнень дещо зменшилася, але я думаю, тут потрібен серйозний аналіз - це може бути певне перегрупування військ. Тому найближчі дні, тиждень покажуть, що є причиною насправді", - сказав він.
Водночас за його словами, Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Як зазначив Череватий, на жаль, тут не зменшилась кількість обстрілів - за добу ворог тільки біля самого міста Бахмут 70 разів завдавав удари. Відбулося 19 боєзіткнень, 14 з яких в районі самого міста.
"Ворог втратив 86 окупантів вбитими і 117 пораненими. Також було підбито "Гвоздику" і РЕБ "Стриж", - додав він.
Нагадаємо, що за минулу добу росіяни досягли незначних успіхів на півночі та південному заході Бахмута Донецької області.
При цьому за минулу добу ЗСУ відбили 62 атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.
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