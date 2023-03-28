У Бахмуті зменшилася кількість бойових зіткнень. Череватий назвав причину

"Останні три дні можна аналізувати, що кількість боєзіткнень дещо зменшилася, але я думаю, тут потрібен серйозний аналіз - це може бути певне перегрупування військ. Тому найближчі дні, тиждень покажуть, що є причиною насправді", - сказав він.

Водночас за його словами, Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Як зазначив Череватий, на жаль, тут не зменшилась кількість обстрілів - за добу ворог тільки біля самого міста Бахмут 70 разів завдавав удари. Відбулося 19 боєзіткнень, 14 з яких в районі самого міста.

"Ворог втратив 86 окупантів вбитими і 117 пораненими. Також було підбито "Гвоздику" і РЕБ "Стриж", - додав він.