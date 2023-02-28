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У Бахмуті триває видача продовольчих наборів від Фонду Ахметова

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Вівторок 28 лютого 2023 19:24
У Бахмуті триває видача продовольчих наборів від Фонду Ахметова Фото: у Бахмуті триває видача продовольчих наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У Бахмуті, одній із найгарячіших точок на лінії фронту, триває видача гуманітарної допомоги від Фонду Ріната Ахметова. Фонд передав майже 4 тисячі наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До кожного з переданих фондом наборів увійшла ситна та поживна їжа, яку можна зберігати протягом тривалого періоду.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 173 тисячі наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

За цей час фонд передав понад пів мільйона продуктових наборів для жителів 22 областей України. Усього з 24 лютого 2022 року для мешканців України буде передано 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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