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В Бахмуте продолжается выдача продовольственных наборов от Фонда Ахметова

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Вторник 28 февраля 2023 19:24
В Бахмуте продолжается выдача продовольственных наборов от Фонда Ахметова Фото: в Бахмуте продолжается выдача продовольственных наборов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Бахмуте, одной из самых горячих точек на линии фронта, идет выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Фонд передал около 4 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В каждый из переданных фондом наборов вошла сытная и питательная пища, которую можно хранить в течение длительного периода.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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