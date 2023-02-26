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У Бахмуті прикордонники у ближньому бою знищили окупантів-штурмовиків

Фото: прикордонники у Бахмуті знищили штурмову групу окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники у Бахмуті (Донецька область) знищили штурмову групу окупантів. Захисники ліквідували 9 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Прикордонники зазначають, що окупанти упродовж доби обстрілювали з артилерії й танків наші опорні пункти.

Бійці ДПСУ за підтримкою аеророзвідки завдавали удару з кулеметів, гранатометів та мінометів. У результаті влучних ударів прикордонники у ближньому бою знищили одну зі штурмових груп окупантів.

Зазначається, що ліквідовано 9 російських солдатів, ще 5 отримали поранення.

Нагадаємо, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів, що за минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено 77 росіян.

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