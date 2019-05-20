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В Бахматюка заявили, что Гонтарева готовит "черную пиар-кампанию" против него

Новости » Экономика    20.05.2019 - 14:46
В Бахматюка заявили, что Гонтарева готовит "черную пиар-кампанию" против него
Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

У Бахматюка сделали заявление

Экс-руководительница НБУ Валерия Гонтарева готовится провести "грязную пиар-кампанию" против владельца группы кампаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании "Укрлендфарминг".

"На коференции "Game of Thrones: Final Season?" СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявил, что "экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева нанесла ущерб экономике Украины не менее чем Путин". Другие спикеры отметили, что как минимум половина банков, были выведены с рынка во времена правления Валерии Гонтаревой, были ликвидированы незаконно. Более того, по оценкам наблюдательного совета НБУ, потери государства от непродуманной политики правления НБУ периода Гонтаревой, составили 38% ВВП страны", - говорится в заявлении.

В то же время, по данным УЛФ, Валерия Гонтарева и ее окружения планирует провести "грязную пиар-кампанию" против Бахматюка и к этому может быть привлечено (сознательно или бессознательно) руководство Национального банка Украины.

"Уже прошло больше года с того момента, как Олег Бахматюк предложил реструктуризировать долги его ликвидированных банков, но к сожалению, руководство НБУ сделало все от себя возможное, чтобы не сесть за стол переговоров. Тем самым, государство Украина теряет значительные средства из-за "особую" позицию руководства НБУ", - говорится в заявлении.

У "Бахматюка призвали Гонтареву не прятаться в Лондоне и приехать в Украину для публичной дискуссии по поводу так называемого "очищения" банковской системы и ее действий по уничтожению экономики страны.

"Олег Бахматюк по-прежнему придерживается политики открытости и прозрачности и готов принять участие в дискуссии. Наша позиция - это конструктивный диалог, при котором все стороны имеют возможность высказаться. Конечная цель, которую мы преследуем - благосостояние украинцев, и не только тех 30 тысяч, которые работают в нашем холдинге, но и миллионов других, на улучшение благосостояния которых могут уйти средства, Олег Бахматюк хочет и готов вернуть", - говорится в заявлении.

Трудовая миграция - самый большой вызов для будущей власти, - Бахматюк Крупнейший в Европе проект по защите зерна внедрен на элеваторах ULF Бахматюка
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