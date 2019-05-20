У Бахматюка заявили, що Гонтарева готує "чорну піар-кампанію" проти нього

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

У Бахматюка зробили заяву

Екс-керівниця НБУ Валерія Гонтарева готується провести "брудну піар-кампанію" проти власника групи кампаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії "Укрлендфармінг".

"На коференції "Game of Thrones: Final Season?" СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявив, що "екс-керівник НБУ Валерія Гонтарева завдала шкоди економіці України не менш як Путін". Інші спікери зазначили, що як мінімум половина банків, були виведені з ринку у часи правління Валерії Гонтаревої, були ліквідовані незаконно. Більш того, за оцінками наглядової ради НБУ, втрати держави від непродуманої політики правління НБУ періоду Гонтаревої, склали 38% ВВП країни", - йдеться в заяві.

У той же час, за даними УЛФ, Валерія Гонтарева і її оточення планує провести "брудну піар-кампанію" проти Бахматюка і до цього може бути залучено (свідомо чи несвідомо) керівництво Національного банку України.

"Вже пройшло більше року з того моменту, як Олег Бахматюк запропонував реструктуризувати борги його ліквідованих банків, але на жаль, керівництво НБУ зробило все від себе можливе, щоб не сісти за стіл переговорів. Тим самим, держава Україна втрачає значні кошти через особливу позицію керівництва НБУ", - йдеться в заяві.

У "Бахматюка закликали Гонтареву не ховатися у Лондоні і приїхати в Україну для публічної дискусії з приводу так званого "очищення" банківської системи і її дій по знищенню економіки країни.

"Олег Бахматюк як і раніше дотримується політики відкритості та прозорості і готовий взяти участь у дискусії. Наша позиція - це конструктивний діалог, при якому всі сторони мають можливість висловитися. Кінцева мета, яку ми переслідуємо - добробут українців, і не тільки тих 30 тисяч, які працюють у нашому холдингу, але і мільйонів інших, на покращення добробуту яких можуть піти кошти, Олег Бахматюк хоче і готовий повернути", - йдеться в заяві.