У Бахматюка рассказали, как инновации УЛФ повышают урожайность посевов

Инновации, которые внедрила группа компаний "Укрлендфарминг" (УЛФ) Олега Бахматюка, позволяют экономить одному из крупнейших агрохолдингов страны миллионы. Об этом заявил руководитель департамента агропроизводственной деятельности компании Владислав Тютюнник, передает РБК-Украина.

В частности, по словам Тютюнника, агрохолдинг активно внедряет инновации в точном земледелии не только для увеличения урожайности, но и для более рационального использования потенциала земли и материальных ресурсов.

Он рассказал, что все сеялки в компании начали переоборудовать на систему Precision Planting, а благодаря встроенным в технику John Deere технологиям, специалисты получают аналитику по сеялкам этого производителя. Отдельное внимание в холдинге уделяют дифференцированному внесению удобрений.

"Ленточное внесение удобрений в 2-4 раза эффективнее, чем привычное разбрасывание их по полю. Благодаря системе GPS мы можем в следующем году заехать и посеять именно в те рядки, где было внесено удобрение. В результате, корневая система развивается лучше, с меньшим стрессом переносит засушливые периоды", - объясняет Тютюнник.

В прошлом году в компании также начали практиковать pop-up внесение, то есть поверхностное внесение жидких комплексных удобрений на семена кукурузы и подсолнечника.

Как объяснил Тютюнник, такая технология помогает растению быстрее развиваться, даже в прохладных условиях апреля. Всходы появляются быстрее на 2-3 дня, на неделю раньше зацветает кукуруза, и в итоге при уборке она имеет на 2-3% меньшую влажность.

К тому же, по словам представителя агрохолдинга, удалось получить на 2-3 ц/га больше подсолнечника и до 4 ц/га кукурузы, поэтому со следующего года технология будет масштабироваться.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.