У Бахматюка призвали Высший совет правосудия рассмотреть решение ВАКС по делу VAB банка

Фото: Антикоррупционный суд (РБК-Украина)

В компании отмечают, что Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Бахматюка в жалобе

Апелляционная палата ВАКС по жалобе НАБУ и САП отменила решение Печерского районного суда о закрытии дела против Александра Писарука и Олега Бахматюка. Данное нарушение должен рассмотреть Высший совет правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

В компании отмечают, что принятое Апелляционной палатой ВАКС постановление не обязывает Генерального прокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, ведь уголовное производство закрыто.

Они так же отмечают, что Апелляционная палата ВАКС отказала адвокатам Олега Бахматюка в жалобе, которую они подали в Печерский районный суд Киева, и закрыла производство, открытое Печерским судом.

"Подчеркиваем, жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд. Таким образом отныне, по факту, тройка судей Сытника может отменять и принимать любые решения любых судов в нашем государстве ", - считают в компании.

В компании так же призывают ГБР открыть соответствующее производство.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.

Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.