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У Бахматюка закликали Вищу рада правосуддя розглянути рішення ВАКС у справі VAB банку

Київ, Середа 29 липня 2020 21:21
У Бахматюка закликали Вищу рада правосуддя розглянути рішення ВАКС у справі VAB банку
Фото: Антикорупційний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У компанії відзначають, що Апеляційна палата ВАКС відмовила адвокатам Бахматюка у скарзі

Апеляційна палата ВАКС за скаргою НАБУ і САП скасувала рішення Печерського районного суду про закриття справи проти Олександра Писарука і Олега Бахматюка. Дане порушення має розглянути Вища рада правосуддя.

Про це повідомляє прес-служба агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

У компанії відзначають, що прийнята Апеляційною палатою ВАКС постанова не зобов'язує Генерального прокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника Генерального прокурора Віталія Касько, адже кримінальне провадження закрито.

Вони так само відзначають, що Апеляційна палата ВАКС відмовила адвокатам Олега Бахматюка у скарзі, яку вони подали в Печерський районний суд Києва, і закрила провадження, відкрите Печерським судом.

"Наголошуємо, скарга була подана не в Апеляційну палату ВАКС, а в Печерський суд. Таким чином відтепер, за фактом, трійка суддів Ситника може скасовувати та приймати будь-які рішення будь-яких судів у нашій державі", - вважають в компанії.

У компанії також закликають ДБР відкрити відповідне виробництво.

Нагадаємо, що справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

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