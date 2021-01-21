У Бахматюка обвинили Сытника в уничтожении 37 предприятий и 13 тысяч рабочих мест

Из-за полуторагодичного давления со стороны НАБУ один из крупнейших агрохолдингов Украины был вынужден полностью остановить производство на 37 предприятиях, а 13 тысяч работников потеряли работу.
Об этом говорится в заявлении группы компаний "Укрлендфарминг", размещенном на официальном сайте агрохолдинга.
"Вместо того, чтобы бороться с коррупцией топ-чиновников, директор НАБУ Артем Сытник заставляет своих подчиненных бороться с украинским производителем. Следствие этой войны - это полностью остановленное
"Укрлендфарминг" пишет, что под угрозой уничтожения оказались рабочие места для 30 000 украинцев, оказание социальной помощи 706 населенным пунктам Украины, судьба 298 000 арендодателей земельных паев, которые сотрудничали с "Укрлендфарминг", что давало им возможность кормить свои семьи. Ведь предприятие имеет 4 000 производственных объектов практически в каждом регионе страны, большие современные элеваторы и фабрики, уплатило 7,8 млрд грн налогов всех уровней только за последние 3 года (в среднем компанией платилось 2-3 млрд налогов в год), производит 1,1% ВВП Украины.
Производитель привел перечень 37 предприятий, производство на которых было полностью остановлено вследствие полуторагодичного давления со стороны НАБУ и сообщил, что создание 1 рабочего места на новой птицефабрике с учетом капитальных инвестиций стоит до 500 тысяч долларов.
"Кто готов в нынешних условиях инвестировать в Украину такие средства, чтобы восстановить утраченный производственный и экспортный потенциал страны, кто создаст заново уничтоженные тысячи рабочих мест? Вопрос риторический", - говорится в заявлении.
Напомним, что ранее акционер "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк обвинил Артема Сытника в неправомерном преследовании по мотивам личной мести.
Как известно, директор НАБУ был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения и внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК. Главным свидетелем стороны обвинения по этому делу был советник сестры Бахматюка.