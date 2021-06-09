Бахматюк: уничтожение властью моей компании не в интересах страны

"Наша компания, на которой работало 30 000 людей (сейчас работает 17 000 людей, к сожалению; минус 13 000 людей - это результат борьбы НАБУ с нами за последний год и 9 месяцев). Мы недоплатили в бюджет по сравнению с предыдущим периодом официально 1,5 млрд за счет падения возможностей производства, упало производство где-то на 25-30%. Мы несем социальную нагрузку в 600 населенных пунктах. Обслуживаем порядка 200 000 договоров с населением по аренде. Присутствуем во всех социальных проектах на этих территориях, а это порядка 70% территории Украины в разных регионах. Дело наше очень простое. Оно касается ситуации с банком «ВиЭйБи», с которым мы уже неоднократно к вам обращались: дело незаконно возбудил Рябошапка. А Сытник, используя инструменты государства, борется не с чиновником, а борется с нами. Это абсолютно контрпродуктивно для государства", - заявил бизнесмен.

По его словам, такие компании, как "Укрлендфарминг" - инструмент, который можно использовать для того, чтобы проводить экономическую политику привлечения инвестиций на территорию Украины, в частности, от стран в первую очередь азиатских, стран ВРЭП, и стран Ближнего Востока.

"За 10 лет работы мы привлекли около 2 миллиардов долларов внешних инвестиций и 400 млн долларов в капитал. Все это вложили в построение на территории Украины огромнейшего количества объектов, что можно продемонстрировать, показать. И само количество людей, работающих на объектах, говорит само за себя", - отметил он.

В то же время почти двухлетняя война НАБУ против компании угрожает ее существованию, заявляет Бахматюк.

"Хотелось бы вас попросить войти в ситуацию, поскольку она проектируется не только на меня, и разрешить ее в пользу страны в первую очередь. Потому что я как собственник, как гражданин Украины, готов к диалогу, к компромиссу, и считаю, что эта война в конечном итоге приведет к уничтожению огромнейшей компании, которая имеет большое влияние на социальную и экономическую жизнь страны. И у нас уже такой опыт есть: мы выиграли дело по банку "Финансовая инициатива", который 5 лет назад был выведен незаконно с рынка Национальным банком. В конце концов мы получили бумажку из Верховного суда, где мы были 100% правы. Банк же просто уничтожен, там просто кучка пепла. Не хотелось бы, чтобы это произошло и по отношению к компании, в которой работало 30 000, а сейчас работает уже 17 000 людей. Я думаю, у нас тут с вами общие интересы", - заявляет бизнесмен.

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Сам Бахматюк заявлял, что преследование НАБУ его компании связано с личной местью директора бюро.