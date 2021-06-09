Бахматюк: уничтожение властью моей компании не в интересах страны
Бизнесмен Олег Бахматюк выступил с открытым обращением к президенту Украины из-за ситуации вокруг агрохолдинга "Укрлендфарминг". По его словам, компания оказалась под неправомерным давлением со стороны НАБУ.
Об этом он заявил во время интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Наша компания, на которой работало 30 000 людей (сейчас работает 17 000 людей, к сожалению; минус 13 000 людей - это результат борьбы НАБУ с нами за последний год и 9 месяцев). Мы недоплатили в бюджет по сравнению с предыдущим периодом официально 1,5 млрд за счет падения возможностей производства, упало производство где-то на 25-30%. Мы несем социальную нагрузку в 600 населенных пунктах. Обслуживаем порядка 200 000 договоров с населением по аренде. Присутствуем во всех социальных проектах на этих территориях, а это порядка 70% территории Украины в разных регионах. Дело наше очень простое. Оно касается ситуации с банком «ВиЭйБи», с которым мы уже неоднократно к вам обращались: дело незаконно возбудил Рябошапка. А Сытник, используя инструменты государства, борется не с чиновником, а борется с нами. Это абсолютно контрпродуктивно для государства", - заявил бизнесмен.
По его словам, такие компании, как "Укрлендфарминг" - инструмент, который можно использовать для того, чтобы проводить экономическую политику привлечения инвестиций на территорию Украины, в частности, от стран в первую очередь азиатских, стран ВРЭП, и стран Ближнего Востока.
"За 10 лет работы мы привлекли около 2 миллиардов долларов внешних инвестиций и 400 млн долларов в капитал. Все это вложили в построение на территории Украины огромнейшего количества объектов, что можно продемонстрировать, показать. И само количество людей, работающих на объектах, говорит само за себя", - отметил он.
В то же время почти двухлетняя война НАБУ против компании угрожает ее существованию, заявляет Бахматюк.
"Хотелось бы вас попросить войти в ситуацию, поскольку она проектируется не только на меня, и разрешить ее в пользу страны в первую очередь. Потому что я как собственник, как гражданин Украины, готов к диалогу, к компромиссу, и считаю, что эта война в конечном итоге приведет к уничтожению огромнейшей компании, которая имеет большое влияние на социальную и экономическую жизнь страны. И у нас уже такой опыт есть: мы выиграли дело по банку "Финансовая инициатива", который 5 лет назад был выведен незаконно с рынка Национальным банком. В конце концов мы получили бумажку из Верховного суда, где мы были 100% правы. Банк же просто уничтожен, там просто кучка пепла. Не хотелось бы, чтобы это произошло и по отношению к компании, в которой работало 30 000, а сейчас работает уже 17 000 людей. Я думаю, у нас тут с вами общие интересы", - заявляет бизнесмен.
Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Сам Бахматюк заявлял, что преследование НАБУ его компании связано с личной местью директора бюро.