Бахматюк рассказал о стратегии Ukrlandfarming

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Стратегия - повышение урожайности и мировое лидерство в производстве яиц

Группа компаний "Укрлендфарминг" в 2018 году начала трансформацию бизнеса, децентрализацию структуры и совершенствование его цикла, несмотря на отсутствие кредитования и кризис прошлых лет, один из европейских лидеров аграрного рынка по итогам года может говорить о росте. Об этом заявил СЕО и владелец Группы компаний Укрлендфарминг "Олег Бахматюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Мы продолжаем процессы по трансформации бизнеса. Стратегия неизменна - удержать позицию лидера рынка, эффективно хозяйствовать и получить выше на 8-10% урожая зерна с каждого гектара земли. Также - расширять рынки сбыта для яиц и восстановить лидерские позиции мирового поставщика яиц", - сказал он.

Среди приоритетных путей развития в ближайшие годы Группа компаний видит завершение начатой ранее трансформации бизнеса и процесс децентрализации.

Также Бахматюк заявил о планах увеличения пропускной способности элеваторов для улучшения логистических возможностей транспортировки зерна по Украине и большего использования возможностей, которые дает точное земледелие. По мнению Бахматюка, планирование развития отрасли должно происходить не только на уровне отрасли, но и на уровне государства.

"Мы осознаем необходимость стратегического развития и планирования не только на уровне агрохолдинга, но и на уровне государства. Ежегодный прирост урожая по агроотрасли в целом - 10%, соответственно, ежегодно увеличивается загрузка на инфраструктуру - хранение, обработку и транспортировку зерна. Необходимо взаимодействие бизнеса и государства, чтобы совместно разработать наилучшую стратегию развития агро отрасли и использовать потенциал с максимальной бережливостью к природным ресурсам и пользой для людей", - сказал он.

Как известно, группа компаний "Укрлендфарминг" - один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющей крупнейшим в Украине банком черноземов. Предприятия Группы компаний работают в 600 населенных пунктах Украины и является одним из крупнейших налогоплательщиков, а агрохолдинг "Авангард", которым владеет "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших в мире производителей куриных яиц.