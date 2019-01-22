Бахматюк розповів про стратегію Ukrlandfarming

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Стратегія - підвищення врожайності і світове лідерство у виробництві яєць

Група компаній "Укрлендфармінг" у 2018 році розпочала трансформацію бізнесу, децентралізацію структури та вдосконалення його циклу, незважаючи на відсутність кредитування і криза минулих років, один з європейських лідерів аграрного ринку за підсумками року може говорити про зростання. Про це заявив СЕО і власник Групи компаній " Укрлендфармінг "Олег Бахматюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Ми продовжуємо процеси по трансформації бізнесу. Стратегія незмінна - утримати позицію лідера ринку, ефективно господарювати і отримати вищу на 8-10% врожаю зерна з кожного гектара землі. Також розширювати ринки збуту для яєць і відновити лідерські позиції світового постачальника яєць", - сказав він.

Серед пріоритетних шляхів розвитку в найближчі роки Група компаній бачить завершення розпочатої раніше трансформації бізнесу і процес децентралізації.

Також Бахматюк заявив про плани збільшення пропускної здатності елеваторів для поліпшення логістичних можливостей транспортування зерна по Україні та більшого використання можливостей, які дає точне землеробство. На думку Бахматюка, планування розвитку галузі має відбуватися не тільки на рівні галузі, але і на рівні держави.

"Ми усвідомлюємо необхідність стратегічного розвитку і планування не лише на рівні агрохолдингу, але і на рівні держави. Щорічний приріст врожаю за агропромисловості в цілому - 10%, відповідно, щороку збільшується навантаження на інфраструктуру - зберігання, обробку та транспортування зерна. Необхідно взаємодія бізнесу і держави, щоб спільно розробити найкращу стратегію розвитку агро галузі та використовувати потенціал з максимальною ощадливістю до природних ресурсів і користю для людей", - сказав він.

Як відомо, група компаній "Укрлендфармінг" - один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. Підприємства Групи компаній працюють у 600 населених пунктах України і є одним з найбільших платників податків, а агрохолдинг "Авангард", яким володіє "Укрлендфармінг" є одним з найбільших в світі виробників курячих яєць.