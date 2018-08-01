Бахматюк рассказал, какую модель земельного рынка стоит внедрить в Украине

Бахматюк уверен, что стране стране нужна эффективно работающая экономическая модель для разных кластеров агробизнеса

Олег Бахматюк, владелец крупнейшей в Украине агрокомпании UkrLandFarming, рассказал, какая модель рынка земли нужна украинским аграриям и что должно сделать государство, чтобы помочь развытию аграрного сектора экономики Украины. Об этом заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, Бахматюк отметил, что рынок земли - не самоцель. Он уверен, что стране нужна эффективно работающая экономическая модель для разных кластеров агробизнеса, и соответственно – разная политика государства для поддержки производителей агропродукции в этих кластерах.

"Я бы разделил рынок земли на три примерно одинаковых кластера. Первый - это по сути небольшие участки до 5 га земли. Государство уже начало давать определенные дотации этим людям на содержание одной коровы, но надо продумать и другие механизмы, прежде всего связанные с кооперацией. Второй кластер - средний землевладелец, который должен насытить внутренний рынок своей продукцией. И львиная доля дотаций государства должна идти именно сюда. Кроме того - именно эта часть хозяйств страдает от рейдерства. Что-то уже сделано, но это ненормально, когда фермеры объединяются в военизированные отряды против рейдеров. И третий кластер - это крупный производитель, который должен работать прежде всего на экспорт", - заявил Бахматюк.

По мнению Бахматюка, руководителя крупнейшего в Украине агрохолдинга, крупному производителю нужны не дотации от государства, а помощь с инфраструктурой (дороги, подъездные пути к портам и т.д.) и государственный лоббизм отечественного агробизнеса на внешних рынках: "Американский посол в одной стране мира не стесняется говорить, что "Я - это Coca-Cola", а японский посол нигде не стесняется говорить, что "Я - это Toyota или Mazda". И только украинский посол боится даже заикнуться о том, что он поддерживает какую-то украинскую компанию".

Напомним, компания Бахматюка Ukrlandfarming - лидер в сфере сельскохозяйственного производства в Украине, управляющий более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах Украины. По оценкам Антимонопольного комитета Украины, компании Олега Бахматюка управляют самым большим в стране банком плодородной черноземной земли площадью более 600 тыс. га, а компания "Авангард", входящая в агрохолдинг, является вторым в мире и первым в Украине производителем куриных яиц.