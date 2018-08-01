Бахматюк розповів, яку модель земельного ринку варто впровадити в Україні

Бахматюк впевнений, що країні потрібна країні ефективно працююча економічна модель для різних кластерів агробізнесу

Олег Бахматюк, власник найбільшої в Україні агрокомпанії UkrLandFarming, розповів, яка модель ринку землі потрібна українським аграріям і що має зробити держава, щоб допомогти развытию аграрного сектора економіки України. Про це заявив інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Бахматюк наголосив, що ринок землі - не самоціль. Він впевнений, що країні потрібна ефективно працююча економічна модель для різних кластерів агробізнесу, і відповідно – різна політика держави для підтримки виробників агропродукції в цих кластерах.

"Я б розділив ринок землі на три приблизно однакових кластера. Перший - це по суті невеликі ділянки до 5 га землі. Держава вже почала давати певні дотації цим людям на утримання однієї корови, але треба продумати і інші механізми, насамперед пов'язані з кооперацією. Другий кластер - середній землевласник, який повинен наситити внутрішній ринок своєю продукцією. І левова частка дотацій держави повинна йти саме сюди. Крім того, саме ця частина господарств страждає від рейдерства. Що вже зроблено, але це ненормально, коли фермери об'єднуються в воєнізовані загони проти рейдерів. І третій кластер - це крупний виробник, який повинен працювати перш за все на експорт", - заявив Бахматюк.

На думку Бахматюка, керівника найбільшого в Україні агрохолдингу, великому виробнику потрібні не дотації від держави, а допомога з інфраструктурою (дороги, під'їзні шляхи до портів і т. д.) і державний лобізм вітчизняного агробізнесу на зовнішніх ринках: "Американський посол в одній країні світу не соромиться говорити, що "Я - це Coca-Cola", а японський посол ніде не соромиться говорити, що "Я - це Toyota або Mazda". І тільки український посол боїться навіть заїкнутися про те, що він підтримує якусь українську компанію".

Нагадаємо, компанія Бахматюка Ukrlandfarming - лідер в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні, керуючий більш ніж 300 підприємствами у 600 населених пунктах України. За оцінками Антимонопольного комітету України, компанії Олега Бахматюка керують найбільшим в країні банком родючому чорноземному землі площею понад 600 тис. га, а компанія "Авангард", що входить до агрохолдингу, є другим у світі і першим в Україні виробником курячих яєць.