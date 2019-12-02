Бахматюк никогда не скрывался от следствия, - юристы

Бизнесмен Олег Бахматюк никогда не скрывался от следствия, о его местонахождении официально уведомлены правоохранительные органы. Об этом заявили адвокаты Бахматюка в деле рефинансирования VAB банка на пресс-конференции на тему "Недопущение адвокатов к материалам дела Писарука- Бахматюка" 2 декабря.

Защита утверждает, что в рамках уголовного производства осуществляется политическое давление на их подзащитного, который никоим образом не скрывается от следствия. Кроме того, что защиту не допускают в нарушение закона к ознакомлению с материалами дела и не сообщают, в чем именно обвиняется подзащитный, НАБУ без согласия их подзащитного назначило "своих" бесплатных адвокатов, заявили юристы.

Адвокат Алексей Шевчук сказал, в частности, что информация, необходимая для защиты, почему-то "скрывается" НАБУ.

"И при этом НАБУ, которому было публично сообщено о местонахождении Бахматюка, устроило какую-то странную пиар-акцию относительно якобы сокрытия последнего от правоохранительных органов и уклонения от процессуальных действий, - отметил юрист. - Он не находится, никогда не находился, и не есть сейчас в международном розыске. Нами, как адвокатами, было сообщено о местонахождении Олега Бахматюка - это Австрия, где он находится еще с начала осени, когда он не имел никакого процессуального статуса и никаких ограничений по выезду с территории Украины".

Шевчук заявил, что Бахматюк никогда не имел никакого статуса в уголовном расследовании, никогда не вызывался в органы, осуществляющие досудебное расследование, и никоим образом не мог сообщить и знать, что происходит в деле, так как он не является причастным к данному делу и не является стороной дела.

Юрист Татьяна Козаченко в свою очередь заявила, что им стало известно, что Бахматюку Национальное антикоррупционное бюро назначило бесплатных адвокатов по делу о рефинансировании VAB банка, что противоречит действующему законодательству в связи с наличием собственных правозащитников.

"Как стало известно из ответа НАБУ, назначены бесплатные адвокаты", - сообщила Козаченко.

По ее словам, при наличии адвокатов, тем более, что о них уведомлены и НАБУ, и САП, а также ВАКС, невозможно назначать за счет государства других адвокатов. Козаченко пояснила, что это делается только с одной целью: "искусственного получения процессуальных решений для того, что б ни сторона защиты, ни лица, которых фактически обвиняют в совершении правонарушения, не могли предоставить документы для проведения беспристрастного следствия".

Защитники утверждают, что были лишены возможности ознакомиться с материалами дела - НАБУ "в грубой форме" им отказывали в их законном праве. Защитники были вынуждены обратиться с жалобой в Управление внутреннего контроля НАБУ.

"Мы сделали официальные запросы в НАБУ. И на сегодня, прямо сейчас, час назад, мы получили ответы, соответственно о которых они уведомлены, что мы являемся защитниками-адвокатами, но готовы предоставить нам документы для ознакомления с материалами дела, в части, в которой они могут считать нужным, не ранее 20 декабря", - говорят адвокаты.

По словам Татьяны Козаченко, это значит, что еще в течение трех недель адвокаты будут лишены информации, предоставление которой является обязанностью правоохранительных органов.

Напомним, ранее адвокаты Олега Бахматюка заявляли, что выводы официальных экспертиз, отчеты Фонда гарантирования вкладов и НБУ полностью опровергают обвинения НАБУ по делу Писарука-Бахматюка, а в открытии самого производства против бизнесмена имеются очевидные политические мотивы.