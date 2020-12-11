Бахматюк: НАБУ боится меня допрашивать, ведь дело придется закрыть

Фото: Олег Бахматюк (latifundist.com)

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что готов ответить на все вопросы детективов НАБУ, но за более чем год следствия его так и не захотели допросить, ведь дело разваливается.

Об этом говорится в заявлении бизнесмена, размещенном на официальном сайте "Укрлендфарминг".

Бахматюк отмечает, что закрытое дело, которое реанимировал для НАБУ бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько, даже не ознакомившись с материалами, касается в первую очередь бывшего и.о. председателя НБУ Александра Писарука, о чем НАБУ никогда не вспоминает, потому что он был чиновником МВФ и имеет на Западе высокую репутацию, а также самого бизнесмена, как бывшего акционера "ВиЭйБи Банка".

Причем добавляет Бахматюк, в этом деле НАБУ так и не установило ни преступного умысла, ни нанесенных убытков, и не проводит допросов обвиняемых, ведь дело разваливается.

Из заявления НАБУ следует, считает бизнесмен, что главной проблемой для детективов в этом деле является не отсутствие доказательств, а то, что они не могут экстрадировать Бахматюка.

"При этом только Бахматюк очень хочет, чтобы НАБУ его допросило. И у меня есть объяснение, почему НАБУ этого допроса очень боится ", - пишет бизнесмен.

Он также напомнил, что не находится в международном розыске, не прячется от следствия, официально сообщил НАБУ и другим следственным органам о своем фактическом местонахождении, а правоохранительные органы Австрии эту информацию официально подтвердили.

"Более того, я все жду официального визита детективов НАБУ, готов и хочу ответить на любые их вопросы. И напрасно жду этого уже год и 2 месяца", - заявляет Бахматюк.

Бизнесмен считает, что "экстрадиционный" хайп вокруг этого дела раздут НАБУ именно потому, что нет никаких реальных результатов расследования, и таким образом НАБУ пытается переложить ответственность на другие, не связанные с расследованием, органы и международные правоохранительные структуры.

"Судя по их заявлениям, "не такими" они считают и решение прокуратуры не нарушать международные конвенции. "Не такие" для НАБУ и Интерпол. Хотя все эти структуры не принимают нужного НАБУ решения по одной причине: поскольку это касается нарушения норм международного сотрудничества. И напрямую касается нарушения прав человека, и является сферой рассмотрения ЕСПЧ ", - убежден бизнесмен.

Бахматюк заявил, что в дальнейшем ожидает визита детективов НАБУ в официально известное им место пребывания, где в рамках международного сотрудничества в соответствии с установленными законодательством процедурами готов дать ответы на вопросы НАБУ к нему.

"Все остальные "отмазки" обоснованно буду считать замыливанием глаз украинскому обществу и попытками НАБУ "повесить" провал расследования на другие, причастные к этому следствию, украинские и международные следственные органы и правоохранительные структуры", - резюмировал он.

Напомним, дело НАБУ против Александра Писарука и Олега Бахматюка касается якобы нецелевого использования стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB Банку Олега Бахматюка.

Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 миллиарда гривен, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа. Это подтверждается и результатами проверки Фонда гарантирования вкладов физических лиц.