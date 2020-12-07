Бахматюк: готов быть волонтером в переговорах по привлечению инвестиций в интересах Украины

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Владелец "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как создание крупнейшего мирового экономического сообщества в азиатском регионе открывает окно возможностей для многомиллиардных инвестиций в Украину.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью "112 каналу".

По его словам, новость о создании крупнейшего мирового экономического сообщества, так называемого ВРЭП (Всестороннее региональное экономическое партнерство), прошла почти незамеченной для украинских СМИ, хотя создание свободной экономической зоны 16 странами Азии, о чем было объявлено 15 ноября 2020 года в Ханое, открывает окно возможностей для Украины в привлечении многомиллиардных инвестиций.

"В чем суть этого экономического союза (показательно, что он произошел в момент, когда выборы в США уже состоялись, но победителя еще не определили)? В мире появился огромный центр экономического и политического влияния. Это порядка 2,2 млрд людей, живущих на этих территориях, это порядка 30% мировой экономики, а главное - этот регион значительно меньше других регионов мира страдает от последствий пандемии. Он начал период роста, и этот регион называют единственным драйвером мирового роста ВВП", - отмечает Олег Бахматюк.

По его мнению, появление этого конгломерата несет определенную угрозу нашим товарам, так как будут соответствующие преференции для тех территорий, которые входят в это объединение.

"Но есть и другая сторона, которую надо учитывать: это объединение крупнейших суверенных фондов. Китай - это 3,7 триллиона долларов, Япония - 700 млрд, Сингапур - 750, Корея - 600. В совокупности суверенные фонды, или фонды национальной стабильности, управляют примерно 10 триллионами долларов. Учитывая, что пандемия стимулировала эмиссию денег для поддержки экономики в мировую финансовую систему, влито огромное количество ресурса. Соответственно, эти суверенные фонды будут обесцениваться", - добавил Бахматюк.

Так, по он отмечает, что есть еще одна сторона: если посмотреть на структуру экспорта Украины, мы превращаемся в экспортера железной руды (преимущественно в Китай), кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла.

"Мы превращаемся в сырьевую державу, скорее всего сырье следующие два года будет составлять до 80% ВВП. И эти суверенные фонды, а я это знаю непосредственно от их менеджеров, у них возникает вопрос вкладывать инвестиции в территории, которые будут поставлять важный сырьевой ресурс для их государств. Мы полностью попадаем в тренд", - отмечает бизнесмен.

Также Бахматюк оценивает экспортные возможности для Украины на этих рынках в 5-10 млрд долларов в год.

"В такой товарный поток можно спокойно взять 20-30 млрд долларов, а возможно, и до 50, инвестирования в государственные бумаги. Единственное условие, надо гарантировать стабильный поток и качество, даже цена не имеет значения. Но Украину на сегодняшний день на этих рынках не представляют модераторы. Нельзя войти в помещение, не открыв двери. На этом направлении не работает команда людей, которая вела бы политические и экономические переговоры. Но сейчас окно возможностей для Украины открыто, и ситуация благоприятна для нас", - заявил Бахматюк.

Такие же возможности для Украины могут предоставить и рынки Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии, где также возможно проводить переговоры по привлечению финансов под поставки продовольствия из Украины.

Бахматюк заявил, что готов работать волонтером на государство в таких переговорах. "Мне жаль будет, если Украина не привлечет эту возможность. Потому что от этого выиграет каждый украинец", - заявил бизнесмен.

Напомним, ранее Олег Бахматюк рассказал, как ему пришлось прожить в Китае 244 дня, чтобы презентовать Украину в Китае и открыть китайский рынок для украинской продукции.