Бахматюк: фигурантов дела против меня НАБУ за год вызвало на допрос лишь раз

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Бизнесмен Олег Бахматюк рассказал, что в деле против него и экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука, касающегося предоставления кредита рефинансирования VAB банку, следователи НАБУ провели только по одному допросу за весь год, а его самого ни разу не допросили.

Об этом бизнесмен заявил в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, за год следствие провело лишь по одному допросу менеджеров его компании и только один допрос Александра Писарука, а самого Бахматюка не допросили ни разу, хотя у НАБУ есть все возможности это сделать.

"Мой "сообщник" Писарук заплатил 5 млн гривен - и выпущен под личное поручительство. Ну, "сообщник" в кавычках, который "украл" со мной 1,2 миллиарда гривен, по версии НАБУ. Живет и работает в Украине. Моих менеджеров, 15 человек, закрыли и чмырили компанию. Из всех менеджеров - знаете, сколько раз людей допросили за год? Один раз. Знаете, сколько раз Писарука за год допросили? Один раз. А что же так?", - рассказывает бизнесмен.

Бахматюк также заявил, что его самого НАБУ вообще не допрашивало ни разу, хотя о его местонахождении в Австрии НАБУ официально сообщено.

"Мои адвокаты обращаются: "Мы здесь". Мы через венскую прокуратуру обратились в Интерпол и к украинской прокуратуре: сказали "мы здесь". И согласно международной конвенции, я здесь официально нахожусь по статусу. Это мое право как гражданина Украины, как просто человека, мое право по ЕСПЧ. И я говорю: пожалуйста, я готов давать показания. Они, по закону, должны делегировать австрийской прокуратуре меня допросить, задать вопрос, но я буду в европейском государстве, с нормальным адвокатом, без передергивания. За год можно было 20 раз меня допросить", - добавил бизнесмен.

По его словам, НАБУ просто боится упоминать фамилию второго фигуранта дела, Александра Писарука, потому, что он был представителем МВФ в Украине, но без него дело фактически разваливается.

"Мой "сообщник" - это исполняющий обязанности главы Национального банка, когда Гонтарева была в отпуске, Писарук, который собрал совещание у себя в кабинете, пригласил акционера, пригласил председателя наблюдательного совета, председателя правления, всех директоров департамента. И он собрал совещание - это был "сговор" как раз на 1.2 миллиарда гривен. Это человек, который фактически вывел мой банк с рынка: это то, о чем мы с вами говорили. Так на самом деле вы слышали хоть один раз от Сытника, от Шабунина - от всех этих "уважаемых" людей - фамилию Писарука? Странно. Потому Бахматюк не чиновник. Я никогда не был чиновником, я никогда не был депутатом, я никогда не был министром. Я не подпадаю под категорию "чиновник", я не государственный служащий. Государственным служащим по моему делу является Александр Писарук. А знаете почему? Потому что Александр Писарук 3 года был представителем МВФ в Украине. И фактически сказать, что я вступил в сговор с Писаруком... Потому что он же основной фактор. Я постоянно говорю Шабунину, Сытнику: нет никакого дела Бахматюка. Это настолько подмена понятий ..." - отмечает Бахматюк.

Напомним, дело против Писарука и Бахматюка было возобновлено и расследуется НАБУ с 2019 года, хотя было закрыто следственными органами и решениями судов из-за отсутствия состава преступления. Оно касается предоставления кредита рефинансирования VAB банка Олега Бахматюка, который под контролем НБУ пошел на выплаты вкладчикам банка во время так называемого "банкопада" 2015 года.