В Багдаде в результате взрыва погибли 18 человек, 90 ранены

Согласно версии МВД Ирака, сдетонировали боеприпасы, СМИ пишут о теракте

В столице Ирака Багдаде в результате взрыва вечером в среду, 6 июня, погибли 18 человек, еще 90 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, версии причины взрыва расходятся.

Так, представитель МВД Ирака заявил, что причиной взрыва стала детонация боеприпасов, которые хранились в мечети.

По его словам, взрыв якобы произошел, когда их переносили в припаркованную машину.

В то же время ранее местные СМИ, также со ссылкой на информацию МВД назвали взрыв "террористической атакой".

Кроме того, агентство AP сообщило со ссылкой на источники в силовых структурах, что в среду вечером в Багдаде произошли два взрыва: взрывные устройства сработали недалеко от мечети в шиитском районе Багдада.

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, в мае вследствие теракта в столице Ирака Багдаде погибли как минимум четыре человека, 15 были ранены.

Тогда в районе Шула на северо-западе Багдада, преимущественно населенном шиитами, подорвался террорист-смертник.