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Інтерв'ю

У Багдаді в результаті вибуху загинули 18 осіб, 90 поранені

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 04:18
Ілюстративне фото: вибух у Іраку (twitter.com/defense_iraq)
Ілюстративне фото: вибух у Іраку (twitter.com/defense_iraq)

Згідно з версією МВС Іраку, здетонували боєприпаси, ЗМІ пишуть про теракт

У столиці Іраку Багдаді в результаті вибуху увечері в середу, 6 червня, загинули 18 осіб, ще 90 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, версії причини вибуху розходяться.

Так, представник МВС Іраку заявив, що причиною вибуху стала детонація боєприпасів, які зберігалися в мечеті.

За його словами, вибух нібито стався, коли їх переносили в припарковану машину.

Водночас раніше місцеві ЗМІ також з посиланням на інформацію МВС назвали вибух "терористичною атакою".

Крім того, агентство AP повідомило з посиланням на джерела в силових структурах, що в середу ввечері в Багдаді сталися два вибухи: вибухові пристрої спрацювали недалеко від мечеті в шиїтському районі Багдада.

Розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, в травні внаслідок теракту в столиці Іраку Багдаді загинули щонайменше чотири людини, 15 були поранені.

Тоді в районі Шула на північному заході Багдада, населеному переважно шиїтами, підірвався терорист-смертник.

 

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Теги публікації: Ірак, Жертвы, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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