В Багдаде протестующие ворвались в президентский дворец

Сторонники самого влиятельного в Ираке шиитского имама Муктада ас-Садра силой ворвались в президентский дворец. Они выступают против отставки политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

"Иракские силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, чтобы разогнать протестующих, которые прорвались во дворец, на фоне периодических звуков выстрелов от неустановленных людей внутри периметра охраны", - пишут журналисты.

В результате столкновений между правоохранителями и митингующими погибли по меньшей мере 12 человек, сотни получили ранения.

"Силовикам удалось оттеснить протестующих из президентского дворца и офиса премьер-министра еще до захода солнца, но их многонедельный протест продолжается у здания парламента внутри Зеленой зоны", - добавляет Xinhua.