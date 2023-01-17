У багаторазово закритій справі "Роттердам+" поновилися маніпуляції, - адвокат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Артема Трекке.

"Вчора, на 327 дні війни, детективи НАБУ оголосили про закінчення розслідування другого епізоду вже багаторазово закритої справи Роттердам+, штучно розпочатої лише 3 місяці тому, тобто на 245-й день війни. Досудове розслідування припинено, бо жодних результатів воно не дало. і навіть теоретично дати не могло. Очевидно, не було встановлено жодного реального факту правопорушення, як не було його встановлено за всі 6 років розслідування у первинному провадженні", - заявив адвокат.

Він також нагадав, що історія справи розпочалася навесні 2017 року.

"Протягом 6 років слідство намагалося знайти хоч якийсь натяк на правопорушення у, на той час медійно розкрученому, кримінальному провадженні "Роттердам+". За 6 років було проведено десятки експертиз, у тому числі із залученням міжнародних експертів. Жодна з них не встановила шкоду від дії формули "Роттердам+". Усі авторитетні державні інститути судових експертиз підтвердили законність та обґрунтованість застосування формули "Роттердам+" - як з юридичної, так і економічної точки зору", - наголосив адвокат.

Зібрано десятки томів справи, у яких не було доказів порушення чинного законодавства. За його словами, проводилися дослідження Антимонопольного комітету, комплексні експертизи СБУ - і всі вони закінчилися одним підсумком – формулу "Роттердам+" було визнано законною та обґрунтованою.

"І ось після рішення цієї авторитетної судової інстанції, створеної за підтримки західних союзників України, НАБУ робить спробу заново розпочати розслідування, по суті тієї самої справи, бо у першій справі законні терміни розслідування давно минули. Нове розслідування, за яким підозри НАБУ оголосило 15 людям, що тривало 82 дні. За 82 дні можна завершити таке розслідування тільки якщо нічого не планувалося розслідувати. Такий термін підтверджує, що друга справа створена штучно для збереження процесу загалом, і доказів із першого процесу зокрема", - додав Трекке.

На його думку, новини про закінчення розслідування другої справи виявилися маніпуляцією НАБУ з метою повернути в життя давно та багаторазово закриту справу "Роттердам+".

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила остаточне рішення щодо законності закриття "Роттердам+".

Суд підтвердив, що у справі немає складу злочину і що він закритий законно та обґрунтовано.