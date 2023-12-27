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Багаторазовий чемпіон НБА встановив сумний антирекорд

Фото: "Пістонз" потрапили до ігрової ями (freep.com)
Автор: Антон Федорців

Домашня поразка від "Брукліна" в регулярній першості Національної баскетбольної асоціації стала особливою в негативному значенні для "Детройт Пістонз". Мічиганці оновили показник найбільшої кількості поразок поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

 

Невдача проти "Нетс" – 27-ма поспіль поразка для команди Монті Вільямса. "Пістонз" востаннє перемагали ще наприкінці жовтня.

"Детройт" відібрав сумнівне лідерство в "Клівленда" та "Філадельфії". Ті програли по 26 матчів без перерв у сезонах 2010/11 та 2013/14 відповідно. "Севенті Сіксерс" досі належить абсолютний антирекорд поразок – 28 поєдинків, що розтягнулися на два сезони (2014/15, 2015/16).

"Пістонз" наразі посідають останнє місце в Східній конференції НБА. У нинішній кампанії мічиганці здобули лише 2 перемоги – над "Шарлоттом" і "Чикаго". Цьогоріч "Детройт" проведе ще два поєдинки. Суперниками підопічних Вільямса стануть "Бостон" (28 грудня) і "Торонто" (30 грудня).

Що відомо про "Детройт Пістонз"

Заснований у 1941 році баскетбольний клуб. Спершу базувався в Індіані та називався "Форт-Вейн Пістонз", а в 1957-му команда переїхала до Детройта.

Завоювали 5 чемпіонських титулів, зокрема двічі тріумфували в Національній баскетбольній лізі та тричі – в НБА. Найкращим періодом в історії залишається "Ера Поганих Хлопців" наприкінці 80-х. Фізичний та агресивний ігровий стиль тоді дозволив завоювати чемпіонські персні два сезони поспіль (1988/89, 1989/90).

Останній наразі спалах – 2004 рік. Тоді "Пістонз" у фінальній серії асоціації розгромили "Лейкерс" Браянта та О'Ніла (4:1). Тренером тієї команди був Ларрі Браун.

До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.

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