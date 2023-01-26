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Багатодітні родини в прифронтових областях отримають продукти від гумпроекту "Рятуємо життя"

Фото: багатодітні родини в прифронтових областях отримають продукти (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

П’ятдесят тисяч пакунків з продуктами тривалого зберігання отримають багатодітні родини у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях - включно з містами, де зараз ведуться запеклі бої. Допомогу надають у межах проекту "Рятуємо життя", який заснувала група "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, днями з розподільчого гуманітарного центру "Метінвесту" в Запоріжжі продуктові набори вже відвантажили до двох громад Запорізької області - Новомиколаївської та Широківської, які від початку війни прийняли десятки переселенців з гарячих точок.

Новомиколаївській громаді передали понад 500 коробок з харчами. У кожному пакунку - вісім кілограмів продуктів: борошно, цукор, макарони, консерви, соняшникова олія.

Понад п’ять тисяч переселенців прийняла і Широківська громада: тисячу продуктових наборів тут отримають родини з трьома та більше дітьми, адже наразі у громаді мешкає 208 таких родин, і у них виховується 775 дітей.

Також у січні та лютому гуманітарну допомогу від проекту отримають понад 6000 жителів громад Запорізької області, які виховують трьох чи більше дітей. А від початку війни продуктові та гігієнічні набори від "Метінвесту" в межах гуманітарної ініціативи вже отримали майже 400 тисяч українців.

Нагадаємо, за 10 місяців війни компанія "Метінвест" спрямувала на посилення обороноздатності країни та підтримання мирних українців понад 2,8 млрд грн.

З них 1,5 млрд грн - кошти, які були спрямовані на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

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Гуманітарна допомога