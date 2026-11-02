Багато американських блогерів фінансуються росіянами, - Лора Лумер

Росія прямо чи опосередковано фінансує багато медійних діячів зі США для розпалення антиукраїнської риторики у світі.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна одна з найвідоміших консервативних інфлюенсерок США Лора Лумер.

РФ може фінансувати подкастерів США

Лумер підозрює, що багато великих американських подкастерів можуть отримувати кошти від росіян.

"Медійні особистості, без сумніву, ймовірно, фінансуються Росією, незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні", - каже вона.

РФ, до прикладу, залучає медійних діячів до участі у своїх ефірах.

"Це видно з того, як Росія намагається запрошувати популярних подкастерів брати участь у своїх політичних конференціях чи інтерв'ю, як-от Такера Карлсона - Такера Катарлсона, як я його називаю", - уточнила Лумер.

На думку інфлюенсерки, Такер Карлсон бере інтерв'ю у експрессекретаря президента України Володимира Зеленського (Юлії Мендель - ред.), щоб іще більше розпалювати антиукраїнську риторику. Так, він стверджує, що Зеленський витрачає гроші американських платників податків на кокаїн.

Лумер звернулася з цим же питанням до Зеленського особисто.

"Я запитала його, чи він кокаїніст. Я сказала: "Ви наркоман? Ви використовуєте гроші наших платників податків на оплату дронів? Ви нюхали кокаїн із Макроном?". І він відповів "ні", - запевнила блогерка.

Як приклад залученості подкастерів США до російських медіаподій Лумер навела приклад економічного форуму у Санкт-Петербурзі.

"Ви бачите, як вони запрошують Кендіс Оуенс (консервативна блогерка, - ред.) на Санкт-Петербурзький економічний форум, і як Олександр Дугін просуває Такера Катарлсона, Ніка Фуентеса (консервативний подкастер, - ред.) та Кендіс Оуенс, які є дуже проросійськими та антиукраїнськими", - каже Лумер.