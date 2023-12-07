ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не "бабуся", а ухилянт. Поліцейські знайшли героя дивного відео у Львові

Львів, Четвер 07 грудня 2023 15:15
UA EN RU
Не "бабуся", а ухилянт. Поліцейські знайшли героя дивного відео у Львові Фото: поліцейські знайшли героя дивного відео у Львові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція у Львові знайшла "бабусю" з відео, яка у жіночому костюмі їздила на лижах, вчепишись за BMW. Насправді це чоловік, який ще й перебуває у розшуку як ухилянт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

За даними правоохоронців, вчора у соціальних мережах розповсюдили відео, де бабусю на лижах, тягне позаду себе автівка BMW вулицями міста.

"Однак, чи справді була це бабуся та чи безпечним було це?" - запитуються вони.

Патрульні 3-го батальйону, які взялися з'ясувати це, відразу відреагували та виявили автомобіль на вулиці Шевченка.

"Встановивши дані "бабусі", нею виявився 30-річний чоловік. На громадянина інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП", - додали у відомстві.

Крім того, чоловік виявився у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у військомат.

Як повідомлялося, раніше в Сумській області затримали чоловіка, який побив військового при спробі вручити йому повістку в армію. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, в Житомирі чоловік напав на співробітника ТЦК. Його особу вже встановили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Народна партія полиция
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО