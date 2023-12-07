Не "бабушка", а уклонист. Полицейские нашли героя странного видео во Львове
Полиция во Львове нашла "бабушку" с видео, которая в женском костюме ездила на лыжах, уцепившись за BMW. На самом деле это мужчина, который еще и находится в розыске как уклонист.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
По данным правоохранителей, вчера в социальных сетях распространили видео, где бабушку на лыжах, тянет позади себя автомобиль BMW по улицам города.
"Однако, действительно ли это была бабушка и безопасно ли это?" - спрашивают они.
Патрульные 3-го батальона, взявшиеся выяснить это, сразу отреагировали и обнаружили автомобиль на улице Шевченко.
"Установив данные "бабушки", ею оказался 30-летний мужчина. На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП", - добавили в ведомстве.
Кроме того, мужчина оказался в розыске по ст. 210 (Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП. Информацию передали в военкомат.
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