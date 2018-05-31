Бабченко получил предложение оформить украинское гражданство

Бабченко намерен жить в дальнейшем в Украине

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко получил от президента Петра Порошенко предложение оформить украинское гражданство. Об этом Бабченко сообщил в четверг, 31 мая, в эфире телеканала "АТР".

"Вчера президент на встрече предложил мне помочь с получением украинского гражданства и я не стал отказываться", - сообшил журналист.

Он также уточнил, что давно хотел получить украинское гражданство.

Ранее на пресс-конференции Бабченко говорил, что в настоящий момент у него есть вид на жительство в Украине. И именно в Украине Бабченко намерен жить в дальнейшем.

Напомним, в ходе пресс-конференции сегодня Аркадий Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства и спецоперации совместно с СБУ.

Добавим, что бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк заявил у себя в Facebook, что является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.