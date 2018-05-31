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Бабченко отримав пропозицію оформити українське громадянство

НовиниПолітика    31.05.2018 - 19:56
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Бабченко має намір жити у подальшому в Україні

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко отримав від президента Петра Порошенка пропозицію оформити українське громадянство. Про це Бабченко повідомив у четвер, 31 травня, в ефірі телеканалу "АТР".

"Вчора президент на зустрічі запропонував мені допомогти з отриманням українського громадянства і я не став відмовлятися", - сообшіл журналіст.

Він також уточнив, що давно хотів отримати українське громадянство.

Раніше на прес-конференції Бабченко говорив, що зараз у нього є вид на проживання в Україні. І саме в Україні Бабченко має намір жити надалі.

Нагадаємо, в ході прес-конференції сьогодні Аркадій Бабченко розповів подробиці інсценування вбивства свого і спецоперації спільно з СБУ.

Додамо, що колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк заявив у себе в Facebook, що є виконавцем інсценованої СБУ замаху на російського журналіста Аркадія Бабченко.

Суд у справі щодо організатора замаху на Бабченка відбудеться о 17:30 Стала відома особа організатора замаху на Бабченко
Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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