Бабченко не виключає ще один замах через деякий час

Бабченко вважає, що через якийсь час його життю може загрожувати небезпека

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко вважає, що через деякий час його життю може загрожувати новий замах. Про це він написав у Facebook.

"Господи, як же це здорово - не бути мішенню. Коли ти точно знаєш - все, цього разу все. Закінчилося. Не пристрелять. Зараз пару днів у них буде шок, потім пару тижнів вони будуть обтікати, потім пару тижнів їх будуть дерти в усі щілини за провалену операцію, дасть бог, когось і звільнять, тоді взагалі є багато часу, а якщо навіть і не звільнять, то все одно кілька місяців знадобиться на вибудовування нових схем, пошук нового виконавця, пошук зброї, завезення грошей та інші технічні деталі. А, значить, пару місяців в тебе точно є до того моменту, поки ти не почнеш знову параноїти - почалось на тебе полювання знову, чи ні", - вважає Бабченко.

Нагадаємо, ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченко стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої". Вчора стало відомо, що Бабченко живий.

Так, глава СБУ Василь Грицак на брифінгу заявив про затримання вбивці російського журналіста Аркадія Бабченко. За його словами, спецслужбою задокументовано, що для реалізації цього плану був завербований спецслужбами РФ громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для вчинення ряду терористичних актів з численними жертвами.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, за виконання замовного вбивства колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів. Крім того, генпрокурор заявив, що, за попередніми даними слідства, все говорить на користь російської версії замовника злочину проти Бабченка.